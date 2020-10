Em campanha de Berlim, idosa mostra dedo do meio a quem não usa máscara

O escritório oficial de turismo de Berlim lançou uma campanha publicitária com uma idosa mostrando o dedo do meio às pessoas que se recusam a usar máscaras.

Christian Tanzler, porta-voz do Visit Berlin, disse que o anúncio - parte de uma campanha mais ampla - pretende lembrar as pessoas de seguir as regras sanitárias vigentes na capital alemã.

"A maioria dos berlinenses e de nossos convidados respeita e segue as regras (de prevenção ao) coronavírus, mas algumas pessoas, não. Essas pessoas arriscam as vidas dos mais velhos e das pessoas de grupo de risco", ele disse à BBC.

Para o editor-chefe do jornal local Der Tagesspiegel, Lorenz Maroldt, no entanto, a campanha dá a entender que "insultar as pessoas é mais eficiente do que (emitir) regras claras e rígidas, com controle eficaz. Eles (o Senado, órgão que é coautor da iniciativa) fracassaram completamente nisso)."