Covid-19 persistente se manifesta com sintomas de 4 síndromes diferentes

A covid-19 persistente, na qual pacientes enfrentam sintomas por meses, pode estar afetando as pessoas de quatro maneiras diferentes de uma só vez. E isso pode explicar porque pacientes com esses sintomas persistentes não estão recebendo tratamento adequado.

Além disso, pode haver um enorme impacto psicológico nos pacientes com essa covid-19 longa, aponta uma revisão de estudos feita pelo Instituto Nacional de Pesquisa em Saúde do Reino Unido.

Experiências transformadoras

Segundo estudos recentes e entrevistas com 14 pessoas que fazem parte de grupos de apoio para a covid prolongada no Facebook, a revisão feita pelo Instituto Nacional de Pesquisa em Saúde apontou que sintomas afetam a respiração, o cérebro, o coração, o sistema cardiovascular, os rins, o fígado, a pele e o intestino.

Alguns dos afetados por essa forma prolongada da doença passaram um longo período no hospital com covid-19 grave. Mas outros tiveram uma forma moderada da doença ou não chegaram nem a ser testados ou diagnosticados.

"Para parte dessas pessoas, ela está relacionada à reabilitação que segue à admissão no hospital. Mas outros estão relatando experiências transformadoras que começam com uma infecção que pode ser administrada em casa, mas com sintomas que se agravam ao longo do tempo."