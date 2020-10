Os dois padres acusados no primeiro julgamento por abuso sexual da história do Vaticano

Dois padres católicos foram a julgamento no Vaticano, neste que é o primeiro processo por um suposto caso de abuso sexual na cidade-Estado.

Nenhum dos dois se posicionou sobre as acusações.

O julgamento, que começou com uma breve audiência na quarta-feira (14/10), tem alto valor simbólico, pois o Vaticano é o lar das lideranças espirituais da Igreja Católica Romana, como o papa Francisco.

Quais são as acusações?

Na quarta-feira, durante uma audiência de oito minutos em um pequeno tribunal, as acusações contra os dois homens foram lidas em voz alta.

Martinelli é acusado de abusar sexualmente um menino no Seminário Pio 10, no Vaticano, que abriga coroinhas que celebram missas na Basílica de São Pedro.

Por isso, Radice responde oficialmente pela acusação de encobrir o crime e tentar atrapalhar as investigações oficiais.

As acusações de abuso e do acobertamento são conhecidas dentro da igreja desde 2012, mas só vieram a público graças a jornalistas que falaram com um colega da vítima em 2017.