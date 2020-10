Os fatores por trás da popularidade de Jacinda Ardern, reeleita com folga premiê da Nova Zelândia

Seu partido, o Trabalhista, conseguiu a primeira maioria absoluta (64 assentos de um total de 120) no Parlamento desde que o modelo de eleição proporcional foi estabelecido no país, nos anos 1990.

Sua vitória é atribuída em grande parte à estratégia bem-sucedida do país em conter o avanço do coronavírus logo no início da pandemia, combinando um “lockdown” rígido com uma alta taxa de testagem e rastreamento de casos.