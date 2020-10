EUA aprovam primeiro remédio contra covid-19, mas OMS diz que antiviral tem pouca eficácia

O FDA afirmou que o Veklury, a marca do medicamento, reduziu o tempo de recuperação da doença em média em cinco dias, segundo observado em ensaios clínicos (testes de tratamento com humanos).

Em testes com animais, o remdesivir mostrou inibir a replicação de alguns vírus, como foi observado para a Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS). In vitro, com células cultivadas em laboratório, o medicamento também mostrou boa atividade contra o coronavírus que causa a covid-19. Entretanto, o sucesso em laboratórios não quer dizer sucesso no tratamento de humanos — por isso os ensaios clínicos são tão importantes.