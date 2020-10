Último debate entre Trump e Biden tem tom mais ameno, mas com troca de acusações; veja destaques

Mais uma vez o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seu adversário na corrida à Casa Branca, Joe Biden, trocaram farpas ao vivo na TV, em seu último debate na TV, apesar de adotarem um tom mais comedido do que no primeiro encontro.

O duelo no horário nobre da noite de quinta-feira em Nashville, no Estado americano do Tennessee, foi menos amargo e mais substantivo do que o confronto anterior da dupla em 29 de setembro, que descambou rapidamente para insultos e xingamentos.