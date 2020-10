A intrigante estátua de Medusa em homenagem ao movimento MeToo em Nova York

Mas, numa revisionismo contemporâneo do mito, uma estátua representando Medusa segurando a cabeça de Perseu decepada foi instalada em Nova York no dia 13 de outubro, em um parque perto do tribunal onde o produtor de cinema americano Harvey Weinstein foi condenado a 23 anos de prisão por estupro e ato sexual criminoso de mulheres, em março deste ano.

Segundo seu idealizador, o argentino-italiano Luciano Garbati, a obra, pesando quase 500 kg e que permanecerá no local temporariamente, por seis meses, pode ser considerada um tributo ao movimento #MeToo ("Eu, também", em tradução do inglês), que teve início com o caso Weinstein e se disseminou ao redor do mundo, com mulheres relatando experiências de abuso semelhantes.