Eleição nos EUA: participação de jovens indica ser recorde em 2020, mas o que os motiva?

Crédito, Reuters

Faltam seis dias para as eleições dos EUA e nem todo mundo da chamada geração Z pode votar, mas os dados preliminares mais recentes apontam que muitos deles já votaram antecipadamente. Mas o que os motiva?

Zoomers e Boomers vão às urnas

A eleição presidencial americana de 2020 promete ser um encontro único de gerações. A nossa repórter Holly Honderich analisa os números.

Os boomers (pessoas com idades entre 56 e 74 anos) e os membros da geração silenciosa (acima de 75 anos) sempre estiveram na dianteira das eleições americanas porque a participação nas votações aumenta com a idade.

Mas números preliminares da disputa presidencial de 2020 apontam que a participação dos jovens deve superar muito o que ocorreu em pleitos anteriores.

Estado-chave para a vitória de qualquer candidato, a Flórida registrava até 21 de outubro 257.720 votos de eleitores de 18 a 29 anos. Essa cifra é mais de cinco vezes maior que a registrada em 2016.

Isso importa porque esse número, sozinho, já é maior do que a margem de vitória de Donald Trump sobre Hillary Clinton há quatro anos.

Agora, quase 1 em cada 10 eleitores registrados é da geração z (entre 18 e 23 anos). Em 2020, pela primeira vez, a quantidade de votantes registrados da geração Z e os millennials (entre 24 e 39 anos) será equivalente à de boomers e outras gerações mais velhas.

Se eles realmente forem às urnas, já que o voto nos EUA não é obrigatório, a tendência é que eles fiquem mais à esquerda. Em geral, as visões dessa gerações sobre mudanças climáticas, justiça racial e imigração são constantemente mais progressistas, segundo uma pesquisa da empresa americana Pew.

Senso de urgência

A'Kayla, eleitora de 21 anos da Carolina do Sul que integra um painel de votantes da BBC, já votou antecipadamente na eleição deste ano.

"Não podemos continuar a ter as relações raciais que temos sem construir algum tipo de unidade, e eu sinto que [Joe Biden e Kamala Harris] são o símbolo de paz e esperança para o nosso futuro; do contrário, as coisas vão continuar ladeira abaixo."

Gabriel, eleitor de 21 anos de Nova York, apoia o atual presidente Donald Trump, mas só votará no dia da eleição, não antes.

"Nós, como um país, prosperamos juntos, e eu gostaria de continuar a ver esse progresso e as novas conquistas podemos ser alcançar como um país juntos."

Latim, que mora em Minnesota e tem 30 anos, é um imigrante de Uganda que recentemente se tornou cidadão. Ele votou antecipadamente.

"A democracia do país está em jogo. O comportamento do atual presidente deve deixar alarmado qualquer cidadão americano que se preocupe com o futuro do país."

Memes de Amy Coney Barrett vs Hillary Clinton

Crédito, Getty Images

Amy Coney Barrett, que foi confirmada para uma cadeira na Suprema Corte dos Estados Unidos na segunda-feira (26/10), algo comemorado nas redes sociais por conservadores. Estes têm se divertido com a ironia de que isso ocorreu no dia do aniversário de Hillary Clinton.

Eles compartilham um meme da magistrada Barrett segurando um bloco de notas vazio editado com uma imagem que Clinton tuitou em 2016 de si mesma como uma menina enviando parabéns para "esta futura presidente".

A oposição de Clinton à indicação de Amy Coney Barrett não é surpreendente. Ela adotou a linha de defesa do Partido Democrata de que um novo juiz não deveria ser indicado para a Suprema Corte em ano eleitoral.

Há muitos apoiadores que celebraram Clinton e suas conquistas em seu aniversário, mas ela continua sendo um alvo de muitos republicanos e conservadores, mesmo não concorrendo neste ano contra Trump.