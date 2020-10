Esfaqueamento deixa três mortos em Nice; 'ataque terrorista', diz prefeito

Três pessoas foram mortas em um ataque com faca na cidade de Nice, no sul da França, disse a polícia.

O prefeito de Nice, Christian Estrosi, afirmou que tudo apontava para um "ataque terrorista no coração da basílica de Notre-Dame".

A polícia disse que uma mulher foi decapitada no ataque e Estrosi falou em "islamofascismo". O suspeito foi detido logo após o ataque.

O prefeito disse a repórteres que o suspeito "repetiu indefinidamente 'Allahu Akbar' ("Alá é o maior", em português) quando estava sendo tratado no local".

O ministro do Interior fez um apelo às pessoas para evitarem a área no centro da cidade da Riviera Francesa. Gérald Darmanin disse que estava convocando uma reunião de crise no ministério em Paris.