Ataque a tiros deixa feridos em Viena; o que se sabe até agora

Grande operação foi montada no entorno do centro da capital austríaca após relatos de tiros

Um tiroteio no centro de Viena, capital da Áustria, deixou vários feridos na noite da segunda-feira (02/11, horário local), segundo informou a polícia.

O Ministério do Interior afirmou que um dos atiradores morreu e outro está "em fuga".

Há relatos de que o ataque teria ocorrido perto de uma sinagoga. Oskar Deutsch, líder da comunidade judaica na cidade, escreveu no Twitter que ainda não se sabe se a sinagoga de Viena foi o alvo e que ela já estava fechada no momento do ataque.