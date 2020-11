Eleição nos EUA 2020: quanto custa a corrida para a Casa Branca?

O emprego mais poderoso do mundo não sai barato. Apesar da pandemia do coronavírus, este ano não é exceção: bilhões de dólares vêm sendo gastos nas eleições americanas.

Nos EUA, diferentemente do Brasil, não há um limite para o quanto se pode gastar em campanhas políticas. Assim, não surpreende que as eleições estejam se tornando cada vez mais caras.

No Brasil, de acordo com Tribunal Superior Eleitoral (TSE), candidatos a presidente só podem gastar R$ 70 milhões no primeiro turno e R$ 35 milhões no segundo.