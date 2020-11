Veja as primeiras projeções de resultados para as eleições americanas

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Americanos foram às urnas nesta terça para escolher entre o democrata Joe Biden e o republicano Donald Trump, que tenta reeleição

Atualizado em 23:30 do dia 3 de novembro

As primeiras projeções para as eleições americanas após o fechamento das primeiras urnas nesta terça (03/11) confirmam o favoritismo de Donald Trump em Indiana.

A expectativa é que o presidente leve os 11 delegados do colégio eleitoral no Estado, que, além de ser terra natal do vice-presidente, Mike Pence, é considerado bastião republicano.

Conforme as pesquisas, Trump também deve sair vitorioso em Oklahoma, Kentucky, no Tennessee, no Arkansas e na Dakota do Sul, que deu maioria aos republicanos em todas as eleições desde 1968.

Já seu oponente, o democrata Joe Biden, teria vantagem em Vermont, Nova York, no Delaware, em Maryland, Massachusetts, New Jersey, no Distrito de Columbia e em Connecticut, em que os democratas venceram em todos os pleitos desde 1992.

Ainda é cedo, entretanto, para tirar conclusões sobre o desfecho do pleito, especialmente diante da votação sem precedentes de americanos pelo correio, consequência da pandemia de coronavírus. Quase 100 milhões votaram antecipadamente até esta segunda (02/11) — e apenas parte das cédulas já foi contabilizada.

Outro complicador é o próprio desenho do processo eleitoral nos Estados Unidos, que é indireto. Os americanos não elegem efetivamente os candidatos à presidência, mas membros do Colégio Eleitoral, o órgão encarregado de escolher o mandatário.

No total, o país soma 538 delegados. O número por Estado é determinado de acordo com a quantidade de representantes que cada unidade tem no Congresso (Câmara de Representantes e Senado). Para ganhar as eleições, um candidato precisa de 270.

Com exceção de dois Estados, o Maine e Nebraska, os demais distribuem todos os delegados ao candidato que obtém maioria dos votos nas urnas.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Trump já afirmou que recorreria à Suprema Corte para anular os votos depositados pelo correio

Estados-chave

A Carolina do Norte, que contabiliza 15 delegados, é um dos Estados em que as pesquisas de intenção de voto não apontavam claramente um vencedor — e aquele do qual se espera uma divulgação mais rápida dos resultados.

Em 2008, Obama ganhou por uma pequena margem neste que é um histórico enclave republicano. Perdeu quatro anos depois, assim como Hillary em 2016, quando Trump foi eleito.

O Conselho Eleitoral do Estado estima que 80% dos votos foram depositados de forma antecipada, tanto aqueles feitos pessoalmente quanto pelo correio, e que o resultado seja apresentado pouco depois do fechamento das urnas.

A Flórida, com 29 delegados e uma tradição de definir eleições presidenciais, segue sendo um campo de batalha fundamental neste ano.

As pesquisas não davam vantagem clara a Biden ou Trump no Estado, mas apontam que Trump necessita da região para garantir a reeleição. Caso perca, suas possibilidades de se manter na Casa Branca se reduziriam a cerca de 1%, de acordo com as estimativas do portal FiveThirtyEight.

Crédito, EPA Legenda da foto, Campanha eleitoral foi marcada por intensa polarização

Se o candidato republicano garantir a Flórida, as atenções se voltam ao chamado "muro azul", termo usado em referência à cor do Partido Democrata: os três Estados que eram considerados bastiões do partido de Hillary Clinton em 2016, mas que deram maioria a Trump por uma margem estreita de votos.

São eles Wisconsin, Michigan e Pensilvânia, parte do que ficou conhecido como "cinturão de ferrugem", o coração da indústria que impulsionou a economia do país no século 20 e que foi posteriormente golpeado por um processo de desindustrialização, acelerado por uma crescente concorrência internacional e pela globalização. Uma combinação de fatores que se traduziu em aumento do desemprego e da migração para outras regiões.

O discurso de revitalização da indústria Trump rendeu-lhe uma diferença de 80 mil em relação à opositora em 2016, menos de um ponto percentual em cada Estado. O candidato republicano tenta repetir o desempenho com um discurso semelhante — Biden, entretanto, vinha em uma crescente nas pesquisas de inteção de voto, que apontam vantagem de 4 a 6 pontos percentuais sobre o oponente.

A maioria dos analistas afirma que os 16 delegados da Georgia são mais importantes para Trump do que para Biden, que teria outras alternativas caso perdesse no Estado.

Em 2016, Trump venceu ali por cinco pontos percentuais. Os democratas venceram pela última vez no Estado em 1992, quando Bill Clinton foi eleito.

Quando serão conhecidos os resultados?

O resultado dos eleições em geral é conhecido no mesmo dia da votação.

Isso pode, contudo, não acontecer neste ano. Pode haver atraso tanto por conta do grande volume de votos depositados antecipadamente quanto por um eventual processo de judicialização das eleições — Trump já afirmou que recorreria à Suprema Corte do país para tentar invalidar os votos pelo correio.

Há inclusive temor de inquietação social a depender do resultado das urnas.

Pela primeira vez em seus 25 anos de história, o International Crisis Group, organização cuja missão é "acender alertas para prevenir conflitos mortais" emitiu um informe sobre as eleições nos Estados Unidos.

Conforme o grupo, o país está diante de um "perigo desconhecido".