Eleições EUA 2020: o que Trump e Biden precisam agora para ganhar

Donald Trump e Joe Biden travam uma das batalhas eleitorais mais apertadas da história dos Estados Unidos. Para conquistar a Casa Branca, o vencedor precisa obter pelo menos 270 votos do Colégio Eleitoral.

A apuração dos votos está em andamento, mas em 41 Estados (dos 50) o resultado local já foi declarado, com um dos candidatos não podendo mais ser superado pelo outro. Com isso, o placar atual da eleição é de 224 votos para Biden contra 213 de Trump.

Restam, portanto, nove Estados onde a eleição está indefinida. E são esses Estados que definirão o vencedor: Alaska (3 votos no colégio eleitoral), Arizona (11), Carolina do Norte (15), Geórgia (16), Maine (4), Michigan (16), Nevada (6), Pensilvânia (20) e Wisconsin (10).

A apuração dos votos nesses Estados pode demorar dias ainda, porque muitos dos votos ainda estarão chegando pelo correio aos centros de contagem nos próximos dias. O sistema eleitoral americano permite que, em alguns Estados, votos que foram enviados até o dia da eleição (03/11) sejam contados nos dias seguintes. Por exemplo: na Pensilvânia, autoridades eleitorais esperam que a maior parte dos votos por correio seja contada até sexta-feira.

Em outros anos, esses votos postais serviam apenas para confirmar um resultado já conhecido. Mas agora eles podem decidir a eleição a favor de Donald Trump ou Joe Biden.

Em dois dos nove Estados onde um vencedor ainda não foi declarado, não se espera nenhuma surpresa. Trump deve ganhar no Alaska; Biden deve ficar com Maine.

Isso faria com que o placar ficasse 228 x 216 a favor de Biden, com apenas sete Estados realmente em disputa. Mas 94 votos no colégio eleitoral ainda estariam em disputa.

E existem tantas combinações distintas de resultado possíveis nesses Estados que poucos analistas se arriscam a dar um palpite sobre quem tem maiores chances de vencer o pleito.

Confira abaixo o que falta para que cada um deles, Donald Trump e Joe Biden, garanta a vitória nessa eleição.

1) O que Trump precisa para vencer?

Atualmente Biden lidera a corrida em três dos sete Estados indefinidos (Nevada, Arizona e Wisconsin), e Trump tem vantagem em outros quatro (Carolina do Norte, Geórgia, Michigan e Pensilvânia).

Crédito, Reuters Legenda da foto, Trump lidera em alguns dos Estados decisivos

Baseado nos números de agora, Trump venceria a eleição. Ele receberia 67 votos no Colégio Eleitoral, atingindo 283 votos no total (o mínimo necessário para conquistar a Casa Branca é 270).

Ou seja, Trump precisa apenas que se confirme o resultado indicado pela apuração até agora.

Mas o presidente pode ter uma vitória ainda mais expressiva, caso consiga virar o resultado em Estados onde a contagem é apertada.

É o caso de Wisconsin, onde menos de 10 mil votos separam Biden de Trump, em um universo de mais de 3 milhões de eleitores. Com 10% dos votos a serem contados, Trump ainda pode conquistar o Estado e acrescentar mais 10 votos do Colégio Eleitoral ao seu placar.

O foco principal em Wisconsin é o condado de Brown, onde fica a cidade de Green Bay, em que mais de 30% dos votos ainda não foram apurados. Esta região costumava votar sempre em democratas, mas, em 2016, ela apoiou fortemente Trump e foi decisiva na derrota de Hillary Clinton.

Na campanha de 2020, Trump visitou a área de Green Way em quatro ocasiões. Atualmente, Trump lidera com boa folga no condado, e pode receber novos votos cruciais para virar o jogo em Wisconsin nas próximas horas.

Outro Estado que selaria a vitória de Trump seria o Arizona, onde Biden lidera. O Estado tradicionalmente vota pelos republicanos, mas parece estar mudando de lado neste ano. Ainda assim, faltam mais de 10% dos votos a serem contados e Trump ainda pode vencer lá.

2) O que Biden precisa para vencer?

Apesar de aparecer na frente no placar do Colégio Eleitoral e também de liderar na apuração nacional dos votos, Biden precisa de uma virada para conquistar a Casa Branca.

Crédito, EPA Legenda da foto, Joe Biden atualmente aparece na frente na contagem de votos

Ele precisa confirmar sua vitória em Nevada, Arizona e Wisconsin; e ainda precisa virar a mesa e ultrapassar Trump em um dos quatro Estados onde o republicano lidera na contagem dos votos — para atingir o "número mágico" de 270 votos no colégio eleitoral.

Em seu discurso na madrugada de quarta-feira, Trump disse que já venceu nesses Estados e que é inalcançável, mas a matemática mostra que isso não é verdade.

Qualquer um desses quatro Estados seria suficiente para Biden vencer a eleição, caso ele também confirme sua vitória nos três em que lidera.

Essa virada de Biden parece menos provável na Pensilvânia, onde Trump lidera com 55% contra 43% de Biden. Ainda assim, faltam 25% dos votos a serem apurados, então mesmo com a larga vantagem de Trump, o vencedor ainda não pode ser declarado.

As melhores chances de virada para Biden estão na Geórgia e na Carolina do Norte, onde mais de 90% dos votos foram apurados. No entanto a margem é pequena: em ambos os Estados, Trump lidera com pouco mais de 100 mil votos, em um universo de mais de 5 milhões de eleitores.

Um dos pontos de virada pode ser no condado de Fulton, onde fica Atlanta, a cidade mais populosa da Geórgia. Biden lidera com mais de 70% dos votos, com apenas 80% da apuração concluída. Se nas próximas horas, os votos postais de Atlanta continuarem favorecendo Biden, ele tem chances de virar o resultado da Geórgia.

Analistas acreditam que muitos dos votos que ainda serão apurados (que chegarão pelo correio nos próximos dias) tendem a ser em favor de Biden. No entanto, até agora, Trump surpreendeu todos os analistas, com resultados muito mais expressivos nas urnas do que o antecipado pelas pesquisas.