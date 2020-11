Eleições nos EUA 2020: por que disputa entre Trump e Biden está mais acirrada do que o previsto

Mais do que isso: a disputa está bem apertada, com Trump na frente em vários Estados decisivos, e tanto ele quanto seu rival, o democrata Joe Biden, podem levar a disputa.

A espera e incerteza contrastam com a vantagem que as pesquisas atribuíram a Biden, de mais de 8% da média nacional e uma vantagem menor em alguns Estados-chave.

Uma estratégia peculiar

Embora seu índice de aprovação nestes quase quatro anos de mandato nunca tenha passado de 50%, ele não caiu abaixo de 35% nas medições do instituto Gallup, apesar de todas as polêmicas em que foi protagonista.

Os resultados estão mais próximos do que previam as pesquisas

Apesar do vírus e da recessão, a maioria (56%) dos eleitores acredita que estão melhor do que há quatro anos, de acordo com uma pesquisa do Gallup realizada em setembro.