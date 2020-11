Eleições nos EUA: 'Trumpismo saiu vitorioso, seja qual for o presidente eleito'

Sim, são as eleições mais atípicas da história, e não no melhor sentido da palavra.

Seu estilo e sua ação política triunfaram, de modo que, no dia 20 de janeiro, seja ele ou o democrata Joe Biden o novo presidente, quem estiver nesse cargo terá que liderar uma sociedade norte-americana mais dividida do que nunca e atuar em um ambiente internacional instável.

O trumpismo representa um complô emocional com o eleitor. Os caipiras decidiram que o presidente Trump se parece com eles não tanto por causa de quem são, mas por causa do que pensam que seus avós eram.

Polarização de guerra

A linguagem da guerra é de uso comum. As declarações de Donald Trump e o manejo da sua conta no Twitter indicam que existe um "nós" e um "eles", uma forma de dividir a sociedade.

A polarização se alimenta do confronto, do inimigo, e da despersonalização do outro. Na era da política de identidade, a linguagem da guerra reduz o status de cidadão do outro.