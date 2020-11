Eleições dos EUA: como Trump pretende questionar na Justiça o resultado da votação

Se o pedido do estafe de Trump for aceito e a recontagem realmente acontecer, é provável que o resultado demore mais alguns dias para sair

Com 99% dos votos apurados até o fechamento desta reportagem, a apuração no Estado mostra que Biden teve a preferência de 1.630.389 eleitores (49,4% do total) ante 1.609.879 de votos destinados a Trump (48,8%). O resultado garante ao candidato democrata 10 votos no colégio eleitoral.