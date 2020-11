Eleições nos EUA: como o 'apocalipse eleitoral' temido por muitos aconteceu na disputa Trump x Biden

Donald Trump disse ter vencido as eleições presidenciais americanas

Na madrugada de quarta-feira (4/11), ele fez exatamente isso: com milhões de votos legítimos ainda para serem contados, ele prematuramente declarou vitória.

"Esta é uma grande fraude para nossa nação. Queremos que a lei seja usada de maneira adequada. Portanto, iremos para a Suprema Corte dos Estados Unidos. Queremos que todas as contagens de votos parem."

'Ultrajante, sem precedentes, incorreto'

Os democratas e até alguns dos partidários do presidente responderam rapidamente.

O rival democrata de Trump, Joe Biden, disse que a eleição não acaba "até que todas as cédulas sejam contadas".

"Estamos no caminho certo para vencer", insistiu.

A deputada Alexandria Ocasio-Cortez, do Partido Democrata, que foi reeleita, condenou a afirmação de Trump como "ilegítima, perigosa e autoritária".

Até mesmo colegas republicanos de Trump, como o ex-senador da Pensilvânia, Rick Santorum, expressaram preocupação com as declarações do presidente.