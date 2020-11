Outras iniciativas que também foram votadas nas eleições americanas e passaram despercebidas

Oregon descriminaliza a posse de heroína

Portar uma dose pessoal de heroína no Oregon agora acarreta uma multa equivalente a violar o limite de velocidade.

O Estado de Oregon, no noroeste dos Estados Unidos, se tornou o primeiro a descriminalizar quantidades pessoais de drogas viciantes "pesadas", incluindo heroína e cocaína.

Isso significa que as pessoas que estiverem em posse de pequenas doses dessas drogas terão a opção de pagar uma multa de US$ 100 ou fazer um exame de saúde em um centro de tratamento de dependentes químicos.

Embora os resultados ainda sejam parciais, o apoio à chamada medida 110 é esmagador e reflete a tendência de flexibilizar as leis contra as drogas.

No entanto, a produção e distribuição de drogas pesadas continua sendo um crime com punições mais severas.

Legalização do uso de maconha

Cinco Estados — Arizona, Nova Jersey, Montana, Mississippi e Dakota do Sul — votaram a favor da legalização da maconha em diferentes circunstâncias.

Moradores de Nova Jersey e Arizona aprovaram seu uso recreativo, enquanto Dakota do Sul optou pelo uso medicinal.

A medida escolhida no Mississippi determina o estabelecimento de um programa de maconha medicinal para pacientes com doenças debilitantes.

A erva, no entanto, ainda é proibida a nível federal.

Vitória do Uber na Califórnia

Vários grupos do sindicato dos motoristas se opuseram à Proposta 22

Multinacionais que dependem da economia partilhada e de empreiteiros independentes saíram vitoriosas em um dos Estados mais liberais do país.

Aprovada, a proposta 22 isenta-os do pagamento de plano de saúde, salário mínimo, horas extras ou reembolso de despesas acumuladas, apesar da oposição de diversos grupos de motoristas.

Algumas das empresas de tecnologia mais poderosas do Vale do Silício gastaram mais de US$ 200 milhões em favor da medida, naquela que foi a campanha mais cara da história da Califórnia.