Eleições nos EUA 2020: 'Parem a contagem' - por que Trump repete acusações infundadas de fraude eleitoral

Com a pandemia, um maior número de votos foi enviado pelo correio do que em anos anteriores

Por sua vez, o candidato democrata, Joe Biden, pediu "paciência", considerou as declarações do presidente "ultrajantes" e "sem precedentes" e disse estar confiante de que vencerá a disputa.

O que Trump disse

Outro dado crucial para entender a situação é que as pesquisas realizadas com eleitores registrados mostravam que os democratas tinham maior intenção de votar pelo correio, enquanto os republicanos preferiam ir votar no dia da eleição.

Na verdade, vários analistas, políticos e meios de comunicação do país já haviam alertado para a possibilidade desse fenômeno ocorrer na noite das eleições e que isso poderia gerar confusão: são as "miragens" vermelha ou azul .

Batalhas judiciais

De acordo com a campanha de Trump, um observador republicano viu que 53 votos foram "adicionados ilegalmente" aos que chegaram a tempo pelo correio. O partido pediu que a contagem fosse suspensa no Condado onde isso ocorreu.

Foi o primeiro Estado em que os democratas conseguiram fazer isso, e uma vitória democrata em Michigan reduz as chances do presidente se reeleger.

Não está claro quando isso ocorrerá, já que normalmente não é feito até que as autoridades dos respectivos Condados terminem de analisar os votos. O prazo final dessa parte do processo é 17 de novembro.

Matthew Weil, diretor do projeto eleitoral do Centro de Pesquisa de Políticas Bipartidárias, considerou a disputa da Pensilvânia a mais preocupante, uma vez que há um impasse com o empate dos votos da Suprema Corte do país sobre essa questão.