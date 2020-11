Coronavírus: por que Dinamarca isolou áreas do país e abaterá 17 milhões de visons

Autoridades da Dinamarca disseram que isolarão áreas do país por causa de uma mutação do coronavírus Sars-CoV-2 encontrada em visons que pode se espalhar para humanos.

Ela citou um relatório do governo que afirma que o vírus mutante enfraquece a capacidade do corpo de formar anticorpos, tornando potencialmente ineficazes as vacinas em desenvolvimento para o covid-19.

"Temos uma grande responsabilidade para com nossa própria população, mas com a mutação que agora foi encontrada, temos uma responsabilidade ainda maior para com o resto do mundo", disse ela em entrevista coletiva.