Eleições dos EUA 2020: Sem provas, Trump acusa democratas de fraudar eleição e afirma ter vencido

O presidente se refere aos votos pelo correio como "ilegais", mas isso não é verdade. Essa modalidade de votação é permita em lei nos Estados Unidos, e as regras sobre como e quando estes votos são contados variam entre os Estados.

Trump está atualmente atrás de Biden na contagem de votos do Colégio Eleitoral, com 214 confirmados para o republicano até agora e 253 para Biden. São necessários 270 votos para vencer.

Vantagem em queda

O presidente tem feito estas acusações após sua vantagem inicial na disputa em alguns Estados cair com contagem dos votos pelo correio.

Mas isso ocorre porque a campanha democrata incentivou ao longo de meses seus eleitores a votarem pelo correio, enquanto Trump desencorajou seuas apoiadores a fazerem isso e pediu que votassem presencialmente no dia da eleição.

Denúncias infundadas

Trump também afirmou no pronunciamento que observadores de seu partido tiveram acesso negado a locais de votação em condados de Estados-chave — novamente, não há provas de que isso ocorreu.

Ele também disse que as pesquisas intencionalmente o mostraram em desvantagem em relação a Biden como uma forma de desincentivar os eleitores republicanos a votar. Nos Estados Unidos, o voto não é obrigatório.

"As pesquisas erraram, não teve a onda azul que previram. Foi falso. Houve uma grande onda vermelha", disse o presidente, acrescentando que isso representou uma "interferência na eleição".

Trump afirmou que está "a caminho" de vencer no Arizona, um dos Estados que ainda não tiveram um resultado.

Os dados mais recentes, com 88% da apuração realizada, apontam Biden na liderança por uma margem de algumas dezenas de milhares de votos, entre os 2,9 milhões já contabilizados.

De acordo com Trump, ele pode recorrer à Suprema Corte do país para questionar a legalidade da votação e tentar reverter resultados: "No fim das contas, os juízes terão de decidir."