Eleições dos EUA 2020: republicanos reagem a acusações de fraude sem provas de Trump: 'Indefensável'

Enquanto o presidente e candidato a reeleição Donald Trump insiste em associar os rivais democratas e o sistema eleitoral dos Estados Unidos a fraudes, alguns membros do próprio partido Republicano começam a criticar publicamente as alegações sobre corrupção sem provas de seu representante.

"Não há defesa para os comentários do presidente esta noite minando nosso processo democrático", escreveu Larry Logan, governador republicano do Estado de Maryland.

Trump classificou como "ilegais" os votos enviados pelo correio — ao contrário do que alega o presidente, isso é oficialmente permitido nos Estados Unidos. As declarações de Trump sobre votos ilegais são falsas.

Pelo menos três emissoras de televisão — ABC, CBS e NBC — interromperam a transmissão do discurso de Trump por conta da série de informações falsas ou distorcidas na fala do republicano.

'Os votos vão ser contados'

No discurso, Trump disse que é "incrível como as cédulas enviadas pelo correio são tão unilaterais", em referência aos votos a distância a favor do oponente Joe Biden.

"Contar todos os votos está no coração da democracia. Esse processo costuma ser longo e, para quem está em concorrendo, frustrante", disse o republicano de Utah, que tem histórico de desavenças com Trump.

Em fevereiro, ele foi o único senador republicado a votar pela condenação de Trump no julgamento de seu impeachment no Congresso americano. Romney concordou com a acusação de abuso de poder que Trump enfrentava, e não apoiou a seguda acusação, que apontava suposta obstrução ao Congresso. Trump foi absolvido pelo Senado em ambas as acusações.