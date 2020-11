Contra desinformação, Facebook derruba grupo pró-Trump que ganhou 360 mil membros em 48h

O Facebook baniu na tarde desta quinta-feira (5/11) o grupo "Stop the Steal" (algo como "parem a roubalheira", em tradução livre), criado por apoiadores de Donald Trump que alegam, sem provas, fraudes no processo eleitoral dos Estados Unidos.

O grupo ecoa críticas feitas pelo presidente Donald Trump , que aparece atrás do oponente Joe Biden na contagem parcial de votos no país.

Alguns dos membros defendiam o uso de armas nas manifestações e falavam em guerra civil no caso de uma derrota do candidato republicano.

"Em linha com as medidas excepcionais que estamos tomando neste período de tensão elevada, removemos o Grupo 'Stop the Steal', que estava organizando eventos do mundo real", disse um porta-voz.