Eleição nos EUA: os votos finais que podem finalmente decidir disputa entre Trump e Biden

Três dias depois do fechamento das urnas da eleição americana, o candidato democrata Joe Biden está a menos de 20 mil votos de virar o jogo em dois Estados cruciais para uma vitória na disputa ainda em aberto contra o presidente republicano Donald Trump.

Mas, neste momento, lidera a apuração dos votos em três (Nevada, Arizona e Geórgia), está perto de ficar à frente em outro (Pensilvânia), mas bem longe de virar o jogo na Carolina do Norte.

O resultado final pode sair ainda nesta sexta-feira (6/11) graças à apuração na Pensilvânia, onde restam 275 mil cédulas, quase um terço do total ainda a ser contado em Estados com disputa clara (quase 750 mil, segundo estimativas).

Fim do Talvez também te interesse

Cenário mais curto: Biden vira o jogo e vence na Pensilvânia

Isso porque restam na Pensilvânia, que tem peso eleitoral suficiente para definir a disputa, cerca de 275 mil votos a serem contados. Um número menor que o total de cédulas contadas no Estado ao longo da quinta-feira (5/11).

Ali, Trump lidera com uma vantagem de 18 mil votos, mas essa margem vem caindo nos últimos dois dias, quando a diferença chegou a 618 mil.

Se vencer na Pensilvânia, Biden se elege presidente porque ele levará os 20 votos do Estado no Colégio Eleitoral, sistema de votação indireta dos EUA. Neste modelo, cada Estado tem um número de votos equivalente ao tamanho de sua população, e o candidato preciso somar ao menos 270 para ganhar a Presidência.

Até a manhã desta sexta-feira, Biden somava 253 votos no Colégio Eleitoral e Trump, 214.

Cenário de prazo incerto: Biden perde na Pensilvânia, mas vence em outros 2 Estados

Caso seja derrotado por Trump na Pensilvânia, Biden tem ainda outras três combinações possíveis de resultado para obter mais de 17 votos no Colégio Eleitoral e se eleger presidente.

Biden lidera atualmente em Nevada, na Geórgia e no Arizona, mas a vantagem dele no terceiro Estado tem caído consistentemente. Há dois dias, 93 mil votos separavam os dois ali e agora, 47 mil — vale lembrar que restam 310 mil votos a serem contados no Arizona.