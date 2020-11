Eleição nos EUA: na reta final, 4 sites para seguir em tempo real a definição do resultado

Legenda da foto, Mapa eleitoral da BBC com a divisão partidária por distritos da Geórgia, Estado onde Biden passou a liderar votação

Com mais de 150 milhões de votos, a participação eleitoral nos Estados Unidos atingiu o maior patamar desde 1900. Mas a acirrada disputa entre o democrata Joe Biden e o republicano Donald Trump será definida em torno de menos de 750 mil votos em horas, dias ou semanas.

O complexo sistema de votação indireta dos EUA e o emaranhado de números divulgados separadamente por cada Estado tornam o acompanhamento do resultado bem diferente do que ocorre no Brasil, onde a Justiça Eleitoral é centralizada e as urnas são eletrônicas.

A BBC News Brasil sugere mais abaixo quatro sites para quem se interessar em acompanhar em tempo real a lenta apuração das cédulas de papel em diferentes níveis de detalhamento.

Além disso, é possível acompanhar em nosso site uma série de reportagens, análises e gráficos sobre os principais pontos e desdobramentos da eleição americana. Incluindo o mapa abaixo e uma reportagem gráfica com explicações dos resultados até agora.

1. Fox News, veículo pró-Trump que pode ser o 1º a declarar vitória de Biden

Considerado a principal plataforma de apoio a Trump, o canal pago americano foi um dos únicos a projetarem a vitória de Biden no Estado do Arizona. Apenas a agência Associated Press fez projeção semelhante, enquanto outros veículos consideram a disputa em aberto.

Dessa forma, se Biden vencer também na Geórgia, Estado em disputa onde faltam menos votos a serem contados, a conta do sistema de eleição indireta estaria fechada e o democrata sairia vencedor.

Em outros veículos, a vitória de Biden dependeria de uma conclusão da apuração dos votos em outros Estados com disputa em aberto, como a Pensilvânia.

Há cobertura em tempo real também no site da emissora.

Crédito, Reprodução

2. The New York Times, cobertura com grau elevado de detalhamento gráfico

O maior jornal americano apresenta em seu site uma série de gráficos para entender como a apuração está se acirrando entre Trump e Biden, além de mapas detalhados sobre o voto em cada Estado com disputa em aberto.

Crédito, Reprodução

Além disso, o New York Times também se debruça sobre as pesquisas de boca de urna, que oferecem um ponto de vista mais aprofundado sobre quem são e o que pensam os eleitores de cada um dos 50 Estados americanos.

3. Contagem em tempo real dos votos e tendências de virada de jogo

Neste site open source feito por um grupo de colaboradores, os dados do New York Times são apresentados de uma forma em que é possível acompanhar passo a passo a entrada de cada nova leva de votos contados nos Estados ainda em aberto.

A plataforma também oferece a possibilidade de analisar as tendências de possíveis viradas, como a de Biden na Geórgia na manhã desta sexta-feira (6/11).

Crédito, Reprodução

A próxima a acompanhar é a Pensilvânia, Estado que, em razão do tamanho de sua população (e do número de delegados no Colégio Eleitoreal, 20), pode finalmente definir o resultado da eleição.

4. First Draft: Monitor político e eleitoral das redes sociais

O projeto First Draft News, que entre outros assuntos estuda a disseminação de notícias falsas, criou painéis na plataforma CrowdTangle nos quais é possível acompanhar quais são os tópicos mais importantes e/ou problemáticos que geraram engajamento no Facebook, no Instagram e no fórum Reddit.

Crédito, Reprodução

Um desses monitores apresenta as páginas e os grupos do Facebook com mais interações acerca das eleições americanas, os posts com mais engajamento no Instagram, entre outras informações. Tanto em inglês quanto em espanhol.