Eleições dos EUA 2020: perto da definição do vencedor, protestos esquentam no Arizona: 'Pessoas estão fortemente armadas'

Crédito, REUTERS/Jim Urquhart Legenda da foto, Repórter da BBC presente no condado de Maricopa relata presença de alguns manifestantes 'fortemente' armados

O entorno do departamento eleitoral do condado de Maricopa, no Estado americano do Arizona, está ficando "agitado", segundo a repórter da BBC News Regan Morris, que está no local.

O candidato democrata à Presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, lidera no Arizona com uma vantagem de 1,4%, em um universo de 93% votos contados, uma liderança surpreendente em um Estado tradicionalmente republicano.

Alex Jones, conhecido por comandar um site de orientação conservadora conhecido por propagar teorias das conspiração, está liderando manifestantes com gritos como "1776!" — em referência ao ano da Revolução Americana — e "Pelosi burn in hell!" ("Pelosi, queime no inferno") — atacando a presidente da Câmara dos Representantes, a democrata Nancy Pelosi.

Do outro lado da rua, um grupo também canta o hino nacional dos Estados Unidos.

Crédito, REUTERS/Jim Urquhart Legenda da foto, Protestos tomam entorno do departamento eleitoral em Maricopa há dias — e estão crescendo

O Arizona é um Estado que permite portar armas em público. Muitas pessoas na manifestação em Maricopa estão armadas — algumas fortemente armadas, com fuzis.

Os protestos tomam o local há dias e estão crescendo. Muitos dos líderes são de outros Estados, como o próprio Jones, do Texas, e Charlie Kirk, de Illinois.

Um apoiador de Biden, usando material de campanha, passou sozinho em meio a manifestantes e foi alvo de vaias. Ao mesmo tempo, um grupo de mulheres gritou a sugestão de que ele recebesse um abraço, estimulando os presentes a ficarem calmos.

Mas os protestos são até agora pacíficos em geral, embora mesários tenham sido escoltados ao entrar e sair do departamento eleitoral.

Entretanto, conforme mostrou a BBC News Brasil em setembro, especialistas e autoridades demonstraram desde o início da campanha eleitoral preocupação com uma escalada da violência nas ruas, marcadas pela polarização política e pela presença de manifestantes armados.

Ao longo desta semana de votação e apuração, outros locais do país também estão recebendo manifestantes favoráveis ao atual presidente, como no condado de Clark, em Nevada — Estado onde Biden tem uma ligeira vantagem, mas apoiadores de Trump estão acompanhando de perto cada voto apurado com a esperança de uma virada.

Protestos pró-Biden

Estado que pode definir a vitória de Biden, a Pensilvânia também teve suas ruas tomadas por manifestantes, neste caso, favoráveis ao democrata.

Um vídeo que está circulando na internet mostra dezenas deles dançando a música "YMCA", do grupo Village People. Bastante usada por Trump em sua campanha, a faixa também é cantada por apoiadores do republicano, na esperança de uma reeleição.