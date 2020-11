Depois de campanha atribulada, Kanye West tem poucos votos para a presidência dos EUA

Kanye West, 43 anos, apareceu nas cédulas como candidato do Birthday Party: 'Porque quando ganharmos, será uma festa de aniversário de todos'

Estamos há dias esperando para saber quem assumirá a presidência dos Estados Unidos em 2021, mas já é possível saber quem com certeza não será: o rapper Kanye West.

Mas a carreira política de West pode não acabar aí. Esta semana, ele escreveu no Twitter: "Kanye 2024".

Na sua primeira candidatura presidencial, West apareceu nas cédulas de 12 Estados — ficando de fora dos outros por ter perdido prazos de registro. A maioria dos seus votos veio do Tennessee (10.188 votos), um Estado que normalmente elege candidatos republicanos.

Acabar com a violência policial era uma prioridade, disse ele à revista Forbes, assim como retirar produtos químicos "de nossos desodorantes, pastas de dente". West afirmou que também pretendia proteger os Estados Unidos com nossas "grandes Forças Armadas".

Críticas a 'desvio' de votos 'legítimos'

Mas a candidatura de West foi alvo de muitas críticas — e de manifestações de preocupação com sua saúde.

Em um comício em Charleston, Carolina do Sul, onde a campanha foi lançada, o rapper fez vários discursos desconcertantes. Ao falar sobre o aborto, ele começou a chorar, dizendo que seus pais quase o abortaram e que ele mesmo chegou a pensar em abortar sua filha.

No ano passado, o rapper revelou que tem transtorno bipolar e sua esposa, Kim Kardashian West, pediu nas redes sociais durante a campanha "compaixão e empatia" com West, cujas "palavras às vezes não se alinham com suas intenções".