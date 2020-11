'Vamos ganhar essa corrida', diz Joe Biden em discurso

'Vamos ganhar essa corrida com uma maioria clara', discursou Biden, pedindo também paciência com apuração de votos

O candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, discursou na noite desta sexta-feira (6/11, no horário local) em Wilmington, no Estado de Delaware, comemorando sinais de vitória.

Em discurso de cerca de oito minutos, iniciado por volta de 00h50 do dia 7 em Brasília, Biden disse que espera obter 300 votos no Colégio Eleitoral — são necessários 270 para a vitória. Ele afirmou também que sua campanha "vai ganhar na Pensilvânia", Estado considerado decisivo para definir a eleição.

"Vamos ganhar essa corrida com uma maioria acima de qualquer dúvida", disse o candidato. "Tivemos 74 milhões de votos. Isso é mais do que qualquer chapa presidencial já teve na história dos Estados Unidos."

O democrata comemorou a "reconstrução do muro azul", uma referência à conquista pelo seu partido, representado por esta cor, de Estados do Centro-Oeste que haviam dado vitória ao republicano Donald Trump em 2016.

Fim do Talvez também te interesse

Biden também pediu paciência com o processo de apuração de votos.

"Seu voto será contado, não me importo o quanto as pessoas tentem interromper isso, não deixarei isto acontecer", assegurou, fazendo uma referência indireta, sem mencionar o oponente, às acusações de fraude e falhas no processo eleitoral feitas por Trump.