Eleições nos EUA 2020: Trump volta a tuitar que venceu, apesar de Biden à frente e apuração em andamento

Instantes após a publicação, o Twitter já havia colocado um sinal de alerta na mensagem do presidente dos EUA, esclarecendo que fontes oficiais podem não ter divulgado ainda o resultado da eleição quando a mensagem foi publicada.

O alerta leva para a página em que o Twitter esclarece que nenhum vencedor está definido e que as cédulas continuam a ser contadas. Também aponta que são aguardados resultados em seis estados: Geórgia, Arizona, Pensilvânia, Nevada, Carolina do Norte e Alasca.

Até a manhã deste sábado, Biden já tinha assegurados 253 votos no colégio eleitoral, e Trump, 214. Além disso, Biden aparece à frente em quatro estados decisivos: Arizona, Georgia, Nevada e Pensilvânia.

Trump só aparece à frente no Alasca e na Carolina do Norte.

Não é a primeira vez que Trump diz que venceu a eleição sem ter conhecimento do resultado. Na quarta-feira (04/11), por exemplo, ele afirmou que havia vencido a eleição e acusou os democratas de tentarem fraudar o processo.

Trump fez várias alegações infundadas de fraude eleitoral, que foram negadas por funcionários eleitorais locais. Além disso, várias de suas mensagens foram contestadas pelo Twitter, com o aviso de que 'Parte ou todo o conteúdo compartilhado neste Tweet é contestado e pode ser enganoso sobre uma eleição ou outro processo cívico.'

Comunicado divulgado na sexta-feira (06/11) pela equipe de Trump acusa os democratas de resistir ao "princípio básico" de que "todas as cédulas legais devem ser contadas e todas as cédulas ilegais não deveriam ser contadas", e diz que Trump "seguirá este processo em todos os aspectos da lei".

Trump sugeriu repetidamente que contar os votos por correspondência que chegam após o dia das eleições é "ilegal". Mas as cédulas atrasadas podem ser contadas em cerca de metade dos Estados dos EUA, desde que tenham o carimbo do correio até 3 de novembro (dia das eleições). Isso inclui Pensilvânia, Nevada e Carolina do Norte. E os prazos para a chegada de uma cédula postal variam de Estado para Estado.