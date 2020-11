Biden, presidente-eleito: 'Estou honrado pela confiança que o povo americano depositou em mim'

"Estou honrado e profundamente agradecido pela confiança que o povo americano depositou em mim e na vice-presidente eleita Kamala Harris", afirmou o presidente eleito dos Estados Unidos Joe Biden, por nota, minutos depois de a BBC e outros veículos de imprensa projetarem a vitória do democrata na disputa com o atual presidente, o republicano Donald Trump.

Embora a contagem nas urnas ainda não tenha acabado, Biden teria liderança suficiente na Pensilvânia para garantir a ele um total de pelo menos 273 votos no Colégio Eleitoral - o mínimo que um candidato precisa para se eleger é 270.

"Diante de obstáculos sem precedentes, um número recorde de americanos votou. Provando mais uma vez que a democracia bate fundo no coração da América", afirmou Biden no comunicado.

A expectativa é que cerca de 160 milhões de americanos tenham votado, um total de 67% do eleitorado, a maior participação em 120 anos, de acordo com as estimativas.