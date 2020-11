Quem é Jill Biden, a nova primeira-dama dos EUA

Do meio de uma sala de aula vazia, onde ensinou inglês nos anos 1990, Jill Biden fez um pronunciamento na convenção do Partido Democrata logo após seu marido ser oficialmente nomeado candidato à Presidência.

Como Joe e Jill Biden se conheceram

Jill Jacobs nasceu em 1951 no Estado de Nova Jersey. A mais velha de cinco irmãs, ela cresceu na Filadélfia, no subúrbio de Willow Grove.

Antes de sua união com Biden, ela foi casada com o ex-jogador de futebol universitário Bill Stevenson.

Jill diz que foi apresentada a ele por meio do irmão de Biden em 1975. Naquela época, seu futuro marido já era senador, e ela ainda estava na faculdade.

"Estava no último ano e namorava caras que usavam jeans, sandálias e camiseta. Ele veio até a minha porta usando um paletó esporte e mocassins, e pensei: 'Deus, isso nunca vai funcionar, nem em um milhão de anos'. Ele era nove anos mais velho do que eu!", contou ela à revista Vogue sobre o primeiro encontro do casal.