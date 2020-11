Além de Trump: os outros 3 presidentes dos EUA que, nos últimos 100 anos, não foram reeleitos

O candidato democrata Joe Biden ultrapassou no sábado (07/11) a barreira dos 270 votos do Colégio Eleitoral necessários para se tornar o novo ocupante da Casa Branca, segundo projeções da BBC e da imprensa americana.

E não só por causa da pandemia do coronavírus, do tempo que demorou para que os resultados fossem conhecidos ou das acusações infundadas de fraude de Trump, mas também porque o presidente em exercício se tornará um dos poucos que não foi reeleito.

George H.W. Bush (1989-1993)

No entanto, a Guerra do Golfo durante seu mandato minou sua popularidade e a chegada ao cenário político do democrata de Bill Clinton, um jovem e carismático candidato, pesou em suas chances de vitória e ele acabou perdendo as eleições presidenciais de 1993.