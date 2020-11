Biden eleito: a capa falsa de jornal que campanha de Trump tentou usar para alegar 'erro' da imprensa

"Saudando a equipe do @TeamTrump (campanha de reeleição do presidente americano) nesta manhã, um lembrete de como a imprensa não determina quem é o presidente", escreveu Murtaugh, postando uma foto de uma falsa capa do jornal conservador The Washington Times com a data de 8 de novembro de 2000 e a manchete "Gore Presidente - Gore na liderança com pequena maioria".