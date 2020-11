A polêmica estátua de 'mãe do feminismo' nua que provocou revolta em Londres

Uma estátua em homenagem à "mãe do feminismo" provocou revolta entre algumas pessoas nas redes sociais depois de ser revelada no norte de Londres.

'Desrespeitoso'

No entanto, a homenagem foi recebida com críticas por sua representação simbólica de uma figura feminina, em vez de ser uma representação realista de Wollstonecraft.

Wollstonecraft tinha 33 anos quando escreveu sua obra mais famosa "A Vindication of the Rights of Woman" ("Uma reivindicação dos direitos da mulher"), que imaginava uma ordem social em que as mulheres eram iguais aos homens, muito diferente da sua época.