Carta em mala abandonada revela história de pai e filho mortos em campos de batalha na 1ª Guerra

Entre os documentos está um pergaminho com o brasão do rei, que diz: 'Que os que vierem depois cuidem para que seu nome não seja esquecido'

Uma maleta foi encontrada abandonada em um depósito no interior do Reino Unido contendo cartas, fotos e documentos que datam da Primeira Guerra Mundial.

O conteúdo revela a história de John Cowie, 51, e seu filho Henry, 18, que foram mortos com poucos dias de diferença nos campos de batalha da França.

A maleta havia sido jogada no lixo após uma faxina em uma casa na cidade de Sunderland, no noroeste da Inglaterra, e foi descoberta pela equipe do centro de resíduos Thompson Waste Center.