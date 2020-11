O alerta da Holanda contra os 'caçadores de pedófilos'

O delegado Oscar Dros disse que há risco de mais mortes e pediu que as pessoas deixem a justiça para as autoridades.

As autoridades disseram que o professor aposentado estava ciente de que o menino era menor, mas não havia evidências de que ele tivesse tido contatos sexuais anteriores com outros menores.

O que aconteceu em Arnhem?

O ex-professor chegou ao local combinado para o encontro no dia 28 de outubro e foi seguido quando retornou à sua casa. Ele foi espancado por um grupo de meninos e mais tarde morreu no hospital.

Jamil Roethof, advogado de um menino de 15 anos implicado no ataque, disse ao site de notícias local De Gelderlander que a ideia de caçar pedófilos veio do "tédio do coronavírus". O jovem não fez parte do ataque.