O que há por trás da onda de protestos no Peru após o impeachment do presidente

Crédito, EPA Legenda da foto, País sul-americano viveu sexto dia de manifestações; houve confronto entre manifestantes e polícia, com dois mortos

O Peru voltou a viver um dia de protestos neste sábado (14/11), quando milhares de pessoas saíram às ruas da capital Lima e de outras cidades do país para expressar seu descontentamento com o impeachment do presidente Martín Vizcarra.

Foi o sexto dia consecutivo de manifestações. Pela primeira vez, houve mortos. Várias pessoas também ficaram feridas.

O primeiro morto é um homem de cerca de 22 anos que foi ferido por arma de fogo e deu entrada no hospital Guillermo Almenara, em Lima, segundo informaram as autoridades peruanas no Twitter.

A segunda vítima é um homem de 24 anos, que apresentou ferimentos por arma de fogo no tórax na altura do coração e foi internado no hospital Grau de Lima sem sinais vitais.

Protestos atraíram multidões no sábado como parte da segunda passeata nacional organizada após a destituição de Vizcarra.

Crédito, EPA Legenda da foto, Milhares de peruanos saíram às ruas para protestar contra destituição de Vizcarra

A primeira aconteceu na última quinta-feira e foi considerada uma das maiores dos últimos 20 anos no país sul-americano, segundo a imprensa local.

As manifestações tiveram início depois que o Congresso peruano destituiu Vizcarra por "incapacidade moral permanente", em meio a acusações de corrupção contra ele, substituindo-o pelo presidente do Parlamento, Manuel Merino.

A polêmica decisão — que ocorre poucos meses antes das eleições presidenciais, marcadas para abril de 2021 — gerou grande descontentamento.

Conflitos violentos entre forças de segurança e manifestantes foram registrados na quinta-feira e no sábado.

A polícia peruana disse na sexta-feira que 11 policiais e 16 civis ficaram feridos durante as manifestações de quinta-feira.

Crédito, Reuters Legenda da foto, Manifestantes protestam contra impeachment, embora não defendam Vizcarra

A Coordenação Nacional de Direitos Humanos (CNDDHH), entidade que reúne 82 organizações peruanas, denunciou que na quinta-feira as forças de segurança usaram balas de borracha e gás lacrimogêneo indiscriminadamente contra um grupo de manifestantes que tentou se aproximar da sede do Congresso em Lima.

Enquanto isso, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) expressaram preocupação com a conduta da polícia.

Crédito, EPA Legenda da foto, Organizações internacionais expressaram preocupação com conduta da polícia peruana

Organizações como a CNDDHH e o Instituto de Defesa Legal (IDL) denunciam que os parlamentares que apoiaram o afastamento de Vizcarra na última segunda-feira haviam cometido um "golpe" legislativo.

No entanto, os parlamentares que votaram a favor da destituição do ex-presidente (105 de um total de 130), e o próprio Manuel Merino, defendem a constitucionalidade da medida e pedem calma à população.

Muitos dos manifestantes que saíram para protestar empunhavam placas com dizeres como "Merino Out" e "Merino não nos representa" e, embora nem todos apoiem Vizcarra, a maioria se opõe à medida que o Congresso tomou contra ele.

Crédito, EPA Legenda da foto, Repressão policial acrescentou mais um elemento ao descontentamento que alimenta os protestos

Crédito, EPA Legenda da foto, Manifestantes dizem ter sido atacados pela polícia com balas de borracha

Hugo Velasco, um jovem que participou dos protestos, afirmou à BBC News Mundo, o serviço de notícias em espanhol da BBC, que embora "não defenda" Vizcarra e seja "a favor de investigar as acusações" contra ele, considera que "destitui-lo foi imprudente porque traz mais crise do que já existia. "

No entanto, ele disse acreditar que o impeachment "foi resultado de um processo constitucional", mas que "o descontentamento do povo nos faz chamá-lo de golpe".

Na terça-feira, o CNDDHH divulgou um comunicado intitulado "Não ao golpe".

"Rejeitamos o golpe de estado e esta vacância presidencial que distorce o artigo 113 da Constituição (...) e deixa o país em uma situação de incerteza, quando enfrentamos a maior crise sanitária, econômica e social", diz o comunicado.

O IDL também emitiu uma declaração condenando "o golpe de Estado realizado pelo Congresso contra a ordem constitucional".

Crédito, Reuters Legenda da foto, Muitos cidadãos acreditam que Congresso perpetrou um "golpe"

Carlos Rivera, advogado do IDL, explicou à BBC News Mundo que se questiona "por que o Congresso interpreta arbitrariamente o conteúdo da causa da 'incapacidade moral'" para a qual Vizcarra foi destituído e que aprovou o impeachment "apesar de existir um processo pendente no Tribunal Constitucional (equivalente ao Supremo Tribunal Federal no Brasil)".

O artigo 113 da Constituição peruana — promulgada em 1993 — estabelece o impeachment de um presidente por "incapacidade moral ou física permanente (do presidente), declarada pelo Congresso".

Mas, de acordo com Rivera e outros especialistas, o significado de "incapacidade moral" não está claro na lei.

Justamente por causa dessa falta de clareza, após uma primeira tentativa de impeachment em setembro, o governo de Vizcarra entrou com uma ação jurisdicional no TC para esclarecer o significado de "incapacidade moral".

O TC convocou uma audiência pública para o próximo dia 18 de novembro para ouvir os argumentos das partes envolvidas.

'Transparente e constitucional'

Enquanto isso, o Congresso divulgou um comunicado na terça-feira em que assegurou que "a luta contra a corrupção, no âmbito do que a Constituição determina, é o que levou ao impeachment de Martín Vizcarra".

Crédito, Reuters Legenda da foto, Milhares de pessoas estão tomando as ruas para protestar contra a vaga

O próprio Merino disse na quinta-feira em entrevista a jornalistas que "um personagem que não resiste a qualquer confiança não pode continuar a exercer o poder" e que "foram expostas graves irregularidades e queixas" contra Vizcarra, que nega todas as acusações contra ele.

Merino acrescentou que a sucessão no comando foi realizada "da forma mais transparente e constitucional".

Crédito, EPA Legenda da foto, Manifestantes pedem que Merino deixe presidência

"O que o Peru fez é um ato de absoluta responsabilidade, sem compromissos políticos, que foi realizado com nove bancadas de diferentes cargos políticos (...) Acredito que a decisão do Parlamento deve ser respeitada", acrescentou.

No entanto, de acordo com a sondagem da Ipsos-El Comercio no fim de outubro, 78% da população acreditava que Vizcarra deveria continuar no cargo.