Alvo de protestos, presidente do Peru renuncia em menos de uma semana no cargo

O presidente do Peru, Manuel Merino, que substituiu no cargo o mandatário deposto por impeachment Martin Vizcarra, renunciou neste domingo (15/11) após um dia intenso de protestos que geraram uma intensa uma crise política.

Merino deixou o cargo após a renúncia de mais da metade de seus ministros, uma onda de cobranças nas ruas por sua saída e uma intensa noite de protestos que deixaram dois mortos, mais de 100 feridos e 41 desaparecidos, segundo a Coordenação Nacional de Direitos Humanos do país.

Em razão da grave crise, o Conselho de Porta-vozes do Parlamento havia se reunido horas antes neste domingo para avaliar a renúncia iminente de Merino.

Depois de algumas horas de reunião, Luis Valdez, atual presidente do Congresso, "exortou" Merino a apresentar sua renúncia.

Fim do Talvez também te interesse

Milhares de pessoas comemoraram nas ruas a saída dele do cargo.

Vizcarra, presidente alvo de impeachment em 9/11, afirmou que este "foi o primeiro passo para restaurar a democracia no país".

Cinco dias turbulentos

O ciclo de Merino como presidente interino do Peru durou apenas seis dias.

Uma vez substituiu Vizcarra após seu impeachment no Congresso, o país mergulhou em uma crise institucional e social com dois protestos diários nacionais e marchas organizadas na quinta e no sábado.