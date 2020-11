Barack Obama: só uma eleição não é capaz de interromper 'decadência da verdade' nos EUA

Lidar com uma nação polarizada, ele argumenta, não pode se basear apenas nas decisões dos políticos, mas também requer mudanças estruturais e pessoas ouvindo umas às outras — concordando com um "conjunto comum de fatos" antes de discutir o que fazer a respeito.

Como a divisão foi alimentada na América?

"Estamos muito divididos agora, certamente mais do que quando me candidatei pela primeira vez, em 2007, e ganhei a Presidência, em 2008", disse o ex-presidente.

"Há milhões de pessoas que concordam com a ideia de que Joe Biden é um socialista, que concordam com a ideia de que Hillary Clinton fazia parte de uma conspiração do mal que estava envolvida em redes de pedófilos", diz ele.

Obama disse que Joe Biden (que ele cumprimenta com o cotovelo nesta foto) tem 'todas as qualidades de que precisamos em um presidente agora'

Essas questões, acrescenta, têm "paralelos no Reino Unido e em todo o mundo" com "as pessoas se sentindo como se estivessem perdendo o controle da escada do avanço econômico". Assim, ele diz, elas "reagem e podem ser persuadidas de que a culpa é deste ou daquele grupo".