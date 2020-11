Protestos em Belarus: 'Fui preso e agredido por distribuir rosas'

Maksim Khoroshyn, dono de uma floricultura no centro de Minsk, capital do país, ganhou visibilidade ao distribuir buquês para mulheres que participavam dos protestos motivados pelo anúncio da reeleição de Alexander Lukashenko.

Opositores do governo dizem que houve fraude na eleição de agosto, o que o presidente nega. Lukashenko, apelidado por críticos de "o último ditador da Europa", está no poder há 26 anos, desde 1994.

Maksim conta que oferecia flores para animar as manifestantes diante da violência policial. Mas agora o próprio florista foi atacado.

Em outubro, quando ele e a esposa entravam no seu carro, a porta do veículo foi aberta à força e um grupo de homens desconhecidos o tirou para fora do veículo.