O que se sabe sobre o novo vírus Chapare, causador de febre fatal com transmissão entre humanos

Chapare vírus é da família dos arenavírus, que costumam ser transmitidos a seres humanos pelo contato com roedores infectados

Um vírus raro que causa febre hemorrágica e pode levar à morte foi transmitido entre humanos na Bolívia, no primeiro caso documentado desse tipo de transmissão.

O surto ocorreu no ano passado, na província de Caranavi, no departamento de La Paz. Dois pacientes com febre hemorrágica Chapare, doença causada pelo vírus Chapare, infectaram três profissionais de saúde (um médico residente, um médico de ambulância e um gastroenterologista). Três dos doentes morreram, entre eles dois médicos.