Por que navio de guerra russo perseguiu e ameaçou destróier dos EUA

A Rússia diz que um de seus navios de guerra alcançou e expulsou um destróier da Marinha dos EUA depois que ele entrou em águas territoriais no Mar do Japão na terça-feira (24/11).

O incidente aconteceu na terça-feira no Mar do Japão, também conhecido como Mar do Leste, um corpo d'água que faz fronteira com o Japão, a Rússia e as Coreias.