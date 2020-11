Meghan Markle revela 'dor insuportável' com aborto espontâneo em julho

"Eu sabia, enquanto agarrava meu primeiro filho, que estava perdendo meu segundo filho", escreveu a mulher do príncipe Harry e duquesa de Sussex em artigo no jornal americano The New York Times.