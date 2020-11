De vítima de bullying a segundo homem mais rico do mundo: quem é Elon Musk

O empresário de tecnologia Elon Musk superou o fundador da Microsoft, Bill Gates, tornando-se o segundo homem mais rico do mundo, após uma ascensão meteórica em sua fortuna pessoal.

O patrimônio líquido de Musk saltou de US$ 7,2 bilhões para US$ 128 bilhões depois que as ações de sua fabricante de automóveis Tesla dispararam.