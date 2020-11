Quem é Michael Flynn, o ex-assessor de Trump que confessou ter mentido ao FBI e foi perdoado pelo presidente

O ex-assessor foi condenado durante uma investigação do Departamento de Justiça sobre as suspeitas de interferência russa nas eleições presidenciais de 2016, na qual o republicano Trump derrotou a democrata Hillary Clinton.

Quem é Michael Flynn?

Flynn esteve entre as primeiras nomeações do novo presidente, poucos dias após Trump vencer a eleição.

Os dois concordavam em muitas questões, incluindo as vantagens de laços mais estreitos com a Rússia, a renegociação do acordo nuclear com o Irã e o combate à ameaça de militantes do Estado Islâmico.