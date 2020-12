Leydy Pech, a 'guardiã das abelhas' que venceu batalha contra a Monsanto no México

"Não é apenas uma luta contra a Monsanto, mas contra todo o modelo de desenvolvimento do agronegócio que se impõe no México e que está nos prejudicando."

Também conhecida como "guardiã das abelhas" ou "senhora do mel", Pech mora em um vilarejo de Hopelchén, na península de Yucatán, no Médico.

Pech sustenta sua família através da apicultura. Junto com outras mulheres da área, ela se dedica à criação e preservação da melipona beecheii, uma espécie selvagem sem ferrão domesticada pelos povos maias do México por centenas de anos.

Sua maior conquista foi liderar uma coalizão para impedir o plantio de soja geneticamente modificada pela empresa Monsanto no sul do México.

A Suprema Corte do país decidiu que o governo violou os direitos dos maias e suspendeu seu plantio. Graças a seus esforços, a permissão do governo para o plantio foi revogada.

"Desde que comecei essa luta, empresas e governos queriam mostrar que eu não era ninguém e que não ia servir para nada. Porém, isso não me paralisou; pelo contrário, me fez buscar mais aliados. Encontrei força na unidade dos povos maias", afirma Pech em entrevista por telefone à BBC News Mundo, o serviço em espanhol da BBC.

De 2011 a 2012 — quando descobrimos sobre a permissão do governo para a Monsanto— iniciamos nosso processo legal e chegamos ao Supremo Tribunal Federal em 2015. Mas foram muitas as complexidades.

De 2016 a 2018 iniciamos um novo processo, mas nunca ultrapassamos a primeira fase dos acordos anteriores porque eles queriam nos impor um protocolo que nunca aceitamos, nem com o governo que saía nem com o que entrava [Andés Manuel López Obrador, presidente desde dezembro de 2018].

Voltando à Monsanto, há uma batalha que alguns dizem que vencemos: a revogação da permissão da empresa para cultivar soja geneticamente modificada em sete estados do país em 2017. De fato, isso aconteceu. E mais tarde houve outra revogação de todas as autorizações que a Monsanto tem em nível nacional.

Acredito que seja necessário que as autoridades competentes implementem esta revogação da licença da Monsanto. Não adianta nada que as licenças estejam sendo revogadas se eles continuarem a pulverizar (agrotóxicos), se continuarem a desmatar, se continuarem a poluir o ar e a água e matar minhas abelhas. Tudo o que está sendo feito permanece mera formalidade.

Pech - Pelos interesses econômicos do governo e das autoridades mexicanas, que não zelam pelos povos indígenas. Não estamos representados nesse modelo capitalista que viola nossos direitos. Para nós, a selva, a água, as florestas, a biodiversidade são importantes. Nós cuidamos e conservamos isso, mas que o governo só vê como recursos que não estão sendo usados. Uma das coisas que continuamos a defender é que preciso nos proteger contra os danos ambientais associados ao aumento da agricultura industrial.

Pech - As abelhas são nosso patrimônio, mas estão em risco porque a cada dia se desmata mais e começam monoculturas que as matam. A conservação é importante para mim porque dependo do meu território para viver.

As abelhas são meu sustento e também são essenciais para a vida. Também acho importante falar sobre os danos que estão causando o uso indevido de pesticidas como o glifosato [o herbicida mais usado no mundo]. São produtos muito perigosos que poluem o ar, a água e os alimentos. Isso é algo que não afeta apenas os povos indígenas. Afeta a todos nós e deve ser uma luta de todos porque é pelo bem comum.

BBC - Defender esse bem comum muitas vezes significa arriscar a vida, especialmente para ativistas indígenas. Só em 2019, no México, havia 18 registros de ambientalistas assassinados, mais da metade de povos indígenas (de acordo com um relatório recente da Global Witness). Como você encara esse risco?

Mas acredito que as mulheres podem abrir esses espaços para outras mulheres. Também vejo isso como uma responsabilidade. Estamos na linha de frente e corremos um risco maior. Eles me borrifam diariamente e matam minhas abelhas. Mas tem que se tornar uma responsabilidade social, uma responsabilidade de todos. Tudo o que estamos defendendo serve ao resto do planeta. Nós precisamos de ajuda. Biodiversidade é vida. As abelhas são vida.