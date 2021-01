Coronavírus e máfia, dois males que afligem a região mais pobre da Itália

A Itália se tornou o segundo país europeu - depois do Reino Unido - a ultrapassar 50 mil mortes por coronavírus.

O médico da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) entrega à reportagem da BBC um par de luvas cirúrgicas, verifica se roupa de proteção não deixou nenhuma parte do corpo exposta, e com isso o seguimos até a sala de tratamento contra o coronavírus do Grande Ospedale Metropolitano, o maior hospital da Calábria.