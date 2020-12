Mãe em Estocolmo não é mais suspeita de aprisionar filho

Promotores suecos estão retirando seu caso contra uma mulher acusada de prender o filho por vários anos. De acordo com as últimas informações, não há provas suficientes de que ele havia sido detido contra sua vontade.

Ela negou as alegações de cárcere privado e lesões corporais graves depois que o filho, agora com cerca de 40 anos, foi encontrado ferido e vivendo em condições miseráveis. A mulher foi liberada da custódia.

Olsson afirmou a repórteres que os ferimentos do homem não podem ser atribuídos à violência.

Como o caso se desenrolou?

Reportagens publicadas nos últimos dias disseram que a irmã do homem havia visitado ao apartamento no domingo, 29 de novembro, depois de saber que sua mãe estava no hospital.