Por que Biden quer que os americanos usem máscaras por 100 dias

O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, espera uma queda considerável no número de infecções por coronavírus no país

O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que pedirá que os americanos usem máscaras de proteção nos primeiros 100 dias de seu governo com o objetivo de conter a disseminação do coronavírus.

Biden também afirmou que recomendaria o uso de máscaras em todas as instalações do governo.

Os Estados Unidos registraram 14,1 milhões de casos e 276 mil mortes por covid-19 — o número mais alto do mundo.

O Reino Unido se tornou na quarta-feira o primeiro país do mundo a aprovar a vacina da Pfizer.

O que Biden disse sobre máscaras?

Em sua primeira entrevista conjunta com a vice-presidente eleita, Kamala Harris, desde a eleição, Biden afirmou: "No primeiro dia de meu governo, vou pedir ao público 100 dias de uso de máscara. Apenas 100 dias com máscara, não para sempre. Cem dias", afirmou.