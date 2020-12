'Bola de fogo': cápsula com amostra de asteroide lançada na Terra é localizada na Austrália

Depois de abrir um paraquedas para desacelerar sua trajetória, o artefato de 16 quilos pousou no local previsto — o complexo de Woomera Range, um centro de lançamento de foguetes controlado pela Força Aérea australiana no meio do deserto.